МИД РФ осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россия осуждает авиационный удар израильской стороны по международному аэропорту Дамаска. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры", – приводит ее слова РИА Новости.
По словам Захаровой, подобные действия с израильской стороны являются нарушением норм Международного права.
Представитель министерства отметила, что обстрелы сирийского аэропорта формируют риски для международного сообщения. Опасности подвергаются также мирные граждане.
Ранее три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на Дамаск. По данным министерства обороны Сирии, атака была произведена со стороны оккупированных территорий.
До этого пятеро человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по Сирии. Еще семь человек, включая ребенка, получили травмы. Уточняется, что атака была произведена со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: