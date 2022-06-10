МИД РФ осудил авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия осуждает авиационный удар израильской стороны по международному аэропорту Дамаска. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Решительно осуждаем совершенное Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры", – приводит ее слова РИА Новости.

По словам Захаровой, подобные действия с израильской стороны являются нарушением норм Международного права.

Представитель министерства отметила, что обстрелы сирийского аэропорта формируют риски для международного сообщения. Опасности подвергаются также мирные граждане.

Ранее три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на Дамаск. По данным министерства обороны Сирии, атака была произведена со стороны оккупированных территорий.

До этого пятеро человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по Сирии. Еще семь человек, включая ребенка, получили травмы. Уточняется, что атака была произведена со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус.