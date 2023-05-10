В Госдуме осудили слова главы МВД Латвии об искоренении празднования 9 Мая

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал высказывание главы МВД Латвии Мариса Кучинскиса о 9 Мая, который заявил, что в течение пары лет надеется "полностью искоренить" любое празднование Дня Победы в стране.

"Может быть, они хотят праздновать парад нацистов, эсэсовцев? Пусть попробуют", – передает слова Чепы RT.

Политик считает, что необходимо "искоренять этих негодяев".

"Они хотят искоренять парады, а я считаю, что надо искоренять их", – добавил он.

Ранее полиция Эстонии запретила в регионах мероприятия на 9 Мая с символикой РФ и СССР. Они считают, что флаги РФ и СССР являются враждебной символикой.

В августе появилась информация, что въезжающие на территорию Латвии граждане России, Белоруссии и Камеруна будут проходить дополнительные проверки. Уточнялось, что данную меру закрепили в новых правилах латвийского МВД.

Жители европейских стран отпраздновали 9 Мая вопреки запрету властей