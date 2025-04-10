МВД РФ предоставит временное убежище участнику СВО из Узбекистана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В управлении по вопросам миграции Главного УМВД России по Московской области приняли заявление о предоставлении временного убежища на территории России участнику СВО из Узбекистана. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По информации члена Совета по правам человека при президенте Марины Ахмедовой, 24-летний гражданин Узбекистана пошел на СВО добровольно. Летом 2024 года он получил легкие ранения, после чего быстро вернулся в строй. Однако в сентябре их позиции атаковали дроны. В результате мужчине ампутировали ногу и руку.

Ахмедова также отметила, что мужчина подал документы на получение гражданства РФ, однако ему дали только временное убежище. Хотя согласно закону, утверждает Марина Ахмедова, участнику СВО должны предоставить гражданство в течение одного месяца со дня обращения.

В свою очередь, официальный представитель МВД РФ заявила, что гражданин Узбекистана проходил службу в частной военной компании. Она пояснила, что в соответствии с законодательством участники спецоперации действительно могут получить гражданство в упрощенном порядке, но на это должен быть контракт с Минобороны сроком не менее года.

Также Волк добавила, что МВД России продолжит оказывать максимальное содействие мужчине в вопросах приобретения гражданства РФ.

Ранее в поддержку участников СВО москвичи перечислили более 120 миллионов рублей на сайте "Миллион призов". Сбор средств проводится с 15 августа совместно с фондом "Народный фронт. Все для победы!" и другими благотворительными организациями. Собранные средства идут на обеспечение бойцов средствами защиты, техникой, теплой одеждой и другими необходимыми предметами. Также для жителей приграничных регионов приобретаются продукты, товары первой необходимости и другие нужные вещи.