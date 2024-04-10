10 апреля, 07:15Политика
Посольство США в Мексике отвергло данные СВР о вербовке членов наркокартелей на Украину
Фото: AP Photo/Mstyslav Chernov
Посольство США в Мексике опровергло сообщение Службы внешней разведки РФ о вербовке членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, отбывающих срок в Штатах, для участия в конфликте на Украине.
"Как говорится, клевета – если не запятнает, то запачкает", – ответили американские дипломаты на публикацию российского посольства в Твиттере, предупреждающую граждан Мексики и Колумбии о вербовке в США.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что американские частные военные компании начали вербовку членов мексиканских и колумбийских наркокартельных группировок, которые находятся в тюрьмах США, для участия в украинском конфликте.
Уточнялось, что вербовку американские ЧВК начали под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США. По данным службы, в случае согласия заключенным обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад".
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