В МО РФ заявили о ликвидации более 290 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ликвидировали свыше 290 украинских солдат на донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих", – сказал он.

Также силами российской армии были уничтожены пять украинских бронемашин, четыре автомобиля, САУ "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20. В районе Краматорска в ДНР удар нанесен по складу боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что российская ПВО с начала спецоперации уничтожила более ста турецких беспилотников "Байрактар". Он также сообщил, что в районах, расположенных вблизи зоны СВО, было вдвое увеличено количество подразделений, оснащенных ЗРК.



Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

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