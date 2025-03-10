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Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса, Нэйт Вэнс, провел три года на Украине, два с половиной из которых воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает издание Figaro.

"Техасец Нэйт провел на Украине три года, два с половиной из которых сражался на самых кровопролитных фронтах, в том числе в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск", – пишет издание.

Нэйт и Джей Ди Вэнс – двоюродные братья, у них общие бабушка и дедушка. Мужчины вместе проводили время в Мидлтауне с семьей Джей Ди или в Калифорнии, где некоторое время жила семья Нэйта.

Нэйт Вэнс четыре года служил в морской пехоте США, а затем работал в нефтяной компании в Техасе. На Украину мужчина приехал "из любопытства" и "для приключений". В марте 2022 года он отправился во Львов. Брат вице-президента США рассказал изданию, что в украинскую армию брали практически всех желающих.

"Они искали всех, кто когда-либо держал в руках оружие. Это была очень базовая подготовка", – поделился он.

Мужчина присоединился к группе украинских националистов Honor, которая уже находилась на передовой с 2014 года, во время событий на Майдане. В их рядах он также участвовал в обучении новобранцев.

Домой в США он вернулся в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации американского лидера Дональда Трампа. Нэйт также заявил изданию, что был огорчен тем, что его двоюродный брат не поинтересовался его боевым опытом, а также выступил против выделения помощи для Киева.

Вице-президент США ранее заявлял, что украинский конфликт не может продолжаться бесконечно. Вэнс призывал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном, а также сесть за стол переговоров.