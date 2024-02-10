Шойгу поручил решить вопросы по совершенствованию БПЛА с учетом опыта СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил решить задачи по совершенствованию БПЛА, учитывая опыт проведения СВО. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что среди задач есть вопросы целеуказания и наведения беспилотников. Поручение Шойгу дал после того, как проинспектировал предприятий ОПК в Ижевске, выпускающие беспилотники. Он провел рабочее совещание с представителями органов военного управления и руководителями предприятий.

Глава военного ведомства подчеркнул, что большая часть задач, которые были поставлены год назад, уже решена. Теперь, по его мнению, необходимо перейти к следующему этапу под названием "решение поступивших в ходе СВО задач".

"Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания", – подчеркнул Шойгу.

Кроме того, министр на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий.

До этого Сергей Собянин и Шойгу посетили единый пункт отбора на военную службу по контракту. Там они поговорили с военными, которые приняли решение подписать контракт с ВС России.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении