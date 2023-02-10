21:28Политика
В США заявили о готовности к диалогу с Россией по ДСНВ
Фото: depositphotos/teamtime
Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией Договор о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Наша цель – дать ясно понять, что мы готовы с ними встретиться, когда они готовы. Жаль, что они увязывают это с происходящим на Украине", – цитирует ее РИА Новости.
Дженкинс выразила надежду на то, что договор получится обсудить в отрыве от ситуации на Украине, отметив важность реализации его положений для США. По ее словам, Вашингтон крайне заинтересован в переговорах с РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ДСНВ остается единственным гипотетически жизнеспособным документов в сфере контроля над вооружениями. При этом он заметил, что Москва получает от Вашингтона недостаточно намеков на диалог договору.
Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена
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