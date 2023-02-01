В Белом доме отреагировали на заявление Пескова о важности продления ДСНВ

Фото: kremlin.ru

Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) свидетельствует о заинтересованности Москвы в этом вопросе, Вашингтон считает это положительным моментом. Об этом заявила координатор Совета нацбезопасности Белого дома по оборонной политике и контролю над вооружениями Кара Аберкромби, сообщает РИА Новости.

"Касаясь сегодняшнего комментария господина Пескова, думаю, это вновь указывает на то, что обе стороны продолжают считать контроль над вооружениями и ДСНВ-3 нашим общим интересом. И это положительный момент", – сказала она.

Аберкромби отметила, что американские власти не создают препятствий для проведений инспекций российской стороной в рамках договора СНВ-3. Она подчеркнула, что Вашингтон сделал все возможное, чтобы снять любые потенциальные препятствия для организации визита российских экспертов в США.

"В том, что касается ограничений на поездки россиян из-за действий России на Украине, мы приняли меры, чтобы гарантировать, что у них не будет препятствий для приезда сюда. Насколько мы знаем, нет никаких барьеров для содействий российским инспекциям", – добавила Аберкромби.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон подает недостаточно намеков для диалога с Москвой по соглашениям ДСНВ. Тем не менее, по его словам, продолжать работать в рамках этого договора необходимо, поскольку он остается единственным действующим документом в сфере контроля над вооружением.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!