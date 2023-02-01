09:09Политика
В МИД ответили на обвинения США в нарушении Россией ДСНВ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Заявления американской стороны о нарушении РФ Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вызывают саркастическую улыбку. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия привержена ДСНВ, выполняет и соблюдает все его пункты. Другое дело, что от контрпартнеров, от Соединенных Штатов Америки, мы такого не видим", – заявила она в интервью радио Sputnik.
Ранее издание The Wall Street Journal проинформировало, что США обвинили РФ в нарушении соглашений ДСНВ.
Согласно данным разведки Госдепа, Москва заблокировала инспекции и отказала Вашингтону во встрече для переговоров по соблюдению договора. Из-за отсутствия проверок американской стороне стало сложнее отслеживать количество боеголовок РФ.
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