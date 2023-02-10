Украинские чиновники признали получение от США данных о целях для ракетных ударов – СМИ

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Украинские должностные лица признали, что используют предоставленные Вашингтоном разведывательные данные о местоположении целей для нанесения ударов с помощью полученных от США систем. Об этом со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщает газета Washington Post.

Согласно материалу статьи, украинские официальные лица признали, что для большинства ударов с использованием ракетных систем, которые были получены от США, им необходимы координаты и подтверждение от Вашингтона.

Авторы констатируют, что это доказывает высокую вовлеченность Пентагона в конфликт на Украине.

"Один украинский чиновник высокого ранга сказал, что украинские силы почти никогда не осуществляют запуск новейших вооружений без предоставления конкретных координат военными США с баз где-либо в Европе", – указано в статье.

В издании подчеркивают, что речь идет в первую очередь о реактивных системах залпового огня HIMARS и M270.

Согласно материалам статьи, Украина могла бы наносить удары самостоятельно, но не желает тратить дорогие боеприпасы без помощи США. Неназванный украинский чиновник заявил, что если в Вашингтоне волнуются насчет эскалации, то это бессмысленно, так как все точечные ракетные удары наносятся по целям, указанным США.

В Вашингтоне с такой формулировкой не соглашаются, указывается в издании. В Пентагоне, в частности, заявили, что США не утверждают цели для ударов, а предоставляют украинским военным принятие окончательных решений.

Ранее сообщалось, что Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 2,175 миллиардов долларов. В рамках нового пакета помощи Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, высокоточные ракеты, снаряды для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракеты для РСЗО HIMARS.

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