НАТО может разместить боевые группы в районе Черного моря – Столтенберг

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НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря в Румынии. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что НАТО рассматривает возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке Альянса.
"Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", – цитирует Столтенберга РИА Новости.
По его словам, сегодня украинская армия подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году. Великобритания и другие члены НАТО, отметил Столтенберг, поддерживают силы обороны Украины, чтобы те могли защищаться.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора выразили готовность к продолжению переговоров с Россией. Представители Соединенных Штатов и Альянса поговорили о наращивании Россией сил вблизи украинской границы.
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