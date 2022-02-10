Климкин назвал истинную цель визита Макрона в Киев

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, с какой истинной целью президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Наш".

По словам экс-министра, французский лидер желал "нагнуть" Украину на компромисс по Минским соглашениям.

Климкин добавил, что, по его мнению, минские договоренности никогда не будут работать.

Ранее Владимир Путин сообщил Эммануэлю Макрону, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения. В свою очередь, президент Франции пообещал затронуть этот вопрос на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

8 февраля Макрон встретился с Зеленским. Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе пресс-конференции глав Украины и Франции наблюдались позитивные сигналы.

