Климкин назвал истинную цель визита Макрона в Киев

03:12
Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, с какой истинной целью президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Наш".
По словам экс-министра, французский лидер желал "нагнуть" Украину на компромисс по Минским соглашениям.
Климкин добавил, что, по его мнению, минские договоренности никогда не будут работать.
Ранее Владимир Путин сообщил Эммануэлю Макрону, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения. В свою очередь, президент Франции пообещал затронуть этот вопрос на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
8 февраля Макрон встретился с Зеленским. Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе пресс-конференции глав Украины и Франции наблюдались позитивные сигналы.
В Киеве прошли переговоры Зеленского и Макрона
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: