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Политика

17:56

Эксперт оценил отказ Крамп-Карренбауэр выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не стала выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на выборах в 2021 году. Это говорит о внутреннем расколе в ХДС, сообщил в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН имени Примакова Федор Басов.

По его мнению, речь идет о разногласиях между консервативным крылом партии и более прогрессивным, которое представляет Меркель. Кроме того, идут попытки сплотить партию, обратил внимание эксперт.

"Да, старые партии теряют популярность, сейчас набирают силу и националисты, и "зеленые". Так что, безусловно, произойдут какие-то изменения в партийно-политической системе Германии", – считает он.

Басов предположил, что кандидатом в канцлеры в ХДС могут выдвинуть нынешнего премьер-министра (земли) Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета.

В 2018 году Ангела Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. Ее место в партии заняла Крамп-Карренбауэр. СМИ сообщили, что летом она планирует инициировать процесс отбора кандидатов на пост главы немецкого правительства от консерваторов, после чего перестанет быть председателем ХДС.

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