Кремль прокомментировал решение Меркель уйти с поста канцлера Германии

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Несмотря на решение Ангелы Меркель не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году, она остается визави президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Много совместных интересов, и, безусловно, Ангела Меркель продолжает оставаться визави президента Путина, и они продолжают работать", – сказал он, передает РИА Новости.

Песков также отметил, что между Россией и Германией сохраняются дружественные, партнерские отношения, "несмотря на имеющиеся известные проблемы".

Ранее стало известно, что Меркель покинет пост председателя Христианско-демократического союза. Она не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера партии, которые пройдут в конце года. При этом политик останется канцлером Германии. Также Меркель заявила, что не будет претендовать на пост главы правительства в 2021 году.

Меркель руководит ХДС с 2000 года. Выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ХДС намерена нынешний генеральный секретарь Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она считается близким соратником канцлера. Эксперты называют ее очевидным фаворитом в гонке за пост главы ХДС. Выборы состоятся на съезде партии, который пройдет 8 декабря в Гамбурге.