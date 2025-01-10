Депутат Лантратова предложила рассказывать о мошенниках на уроках ОБЖ

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Российским школьникам необходимо рассказывать о телефонных мошенниках на уроках ОБЖ, заявила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с "Газетой.ру".

Депутат напомнила, что на уловки мошенников попадают как взрослые люди, вне зависимости от социального статуса и должности, так и дети. Несовершеннолетних преступники запугивают или обманывают. Поэтому, сказала Лантратова, детям нужно рассказывать, что нельзя сообщать личную информацию по телефону.

"Очень важно, чтобы мы им (школьникам. – Прим. ред.) давали информацию, которая востребована в тот период времени, в той жизни, в которой они живут", – уверена парламентарий.

Так, если человеку поступает подозрительный звонок, то лучше лишний раз подумать и перезвонить по проверенному номеру в банк, но не сообщать неизвестным лицам никакую конфиденциальную информацию, заключила она.

Ранее злоумышленники убедили 15-летнюю девочку отдать курьеру более 320 тысяч рублей. Сначала преступники представились ребенку сотрудниками сотовой компании и призвали продлить договор, получив код из СМС.

Затем мошенники заставили ее взять родительские сбережения и передать их прибывшему курьеру, якобы для размещения на безопасном счете. При этом преступники призвали ее снимать свои действия на камеру и запретили рассказывать кому-либо о происходящем.

