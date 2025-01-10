Российско-белорусское соглашение о признании виз вступит в силу в январе

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Соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз вступит в силу с 11 января, сообщает белорусский МИД на своем сайте.

Документ уточняет порядок пересечения границы иностранными лицами и людьми без гражданства, позволяя находиться на территориях двух стран при наличии документа, удостоверяющего личность, либо при наличии визы одной из стран.

Въехать в РФ и Белоруссию можно как через международные пункты пропуска, так и при помощи железнодорожного и воздушного сообщений. Кроме того, пересечь границу между странами можно при помощи 6 автомобильных участков: Юховичи – Долосцы, Езерище – Невель, Лиозно – Кругловка, Редьки – Красная Горка, Звенчатка – Дубовичка и Селище – Новозыбков.

"Пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы по другим путям не допускается и будет расцениваться как нарушение государственной границы", – предупредили в ведомстве.

При этом для граждан Украины предусмотрен особый порядок въезда через определенные пункты пропуска. Украинцы могут попасть в Россию через пункт пропуска в столичном аэропорту Шереметьево и автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области.

Ранее Сергей Собянин и его белорусский коллега, председатель минского Горисполкома Владимир Кухарев подписали документ, определяющий основные задачи взаимодействия Москвы и Минска.

В совместном заявлении говорилось, что отношения двух городов-героев, связанных общей историей, в нынешнее время становятся еще более тесными. В частности, развитие отношений происходит во всех отраслях и направлениях – от промышленности и торговли до туризма.

