Захарова назвала тайную встречу Запада по Украине пиаром режима Зеленского

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Тайная встреча Запада по Украине в Саудовской Аравии, о которой ранее писали СМИ, является пиаром режима украинского лидера Владимира Зеленского, высказалась официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

"Абсолютно старая концепция и уже выработанная, <...> концепция привлечения политического внимания к ситуации, я не скажу вокруг Украины, потому что эта ситуация действительно требует политического внимания, а именно к режиму Зеленского. <...> Это пиар режима Зеленского", – отметила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты и союзники провели тайную встречу в Эр-Рияде, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта, но значительных результатов не достигли.

Как пишет Bloomberg, советники по нацбезопасности стран "Большой семерки", в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, встретились 16 декабря 2023 года.

Их переговоры состоялись на фоне провала контрнаступления ВСУ и задержек с предоставлением Киеву военной помощи. В рамках встречи обсуждалась украинская "формула мира" и методы ее продвижения, а также принципы потенциального взаимодействия с РФ.



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