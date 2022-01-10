Зеленский и президент Швейцарии обсудили ситуацию на украинской границе

Фото: ТАСС/EPA/Toms Kalnins
Президенты Швейцарии и Украины Иньяцио Кассис и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на украинской границе. Об этом Кассис написал в своем аккаунте в Twitter.
Он назвал разговор с украинским лидером содержательным.
"Мы обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации", – говорится в сообщении.
По его словам, лидеры также обсудили проведение реформ на Украине и организацию конференции по оценке реформ.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что в Пентагоне разрабатывают план по предоставлению Украине актуальных разведывательных данных, чтобы она могла оперативно реагировать на потенциальные действия России. Один из собеседников газеты заявил, что предоставление разведданных может привести к тому, что Украина нанесет удар первой.
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