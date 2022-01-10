В США призвали советника Байдена наращивать поставки оружия Украине – СМИ

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Группа американских специалистов рекомендовала советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану наращивать поставки вооружений Киеву.

Об этом со ссылкой на участников соответствующих консультаций сообщает портал Axios. По информации издания, Салливан провел встречу в видеоформате со сторонниками жесткой линии в отношениях с Москвой – "ястребами".

Отмечается, что бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол отказался подтвердить факт проведения консультаций или свое участие в них.

"Всегда разумно общаться со сторонниками другой точки зрения. Никогда не бывает минусов. Джейк не боится взаимодействовать со специалистами, в том числе с теми, кто может с ним не согласиться", – сказал Макфол.

Кроме того, неназванные чиновники из Белого дома, на которых ссылается издание, якобы решительно опровергали сообщения СМИ о том, что Вашингтон может рассмотреть возможность сокращения присутствия в Европе в рамках предложенных Москвой гарантий безопасности.

Ранее замглавы МИД РФ Сергея Рябков заявил, что Соединенным Штатам некомфортно вести диалог с Россией, поскольку они чувствуют за собой глаза и уши некоторых русофобски настроенных партнеров по НАТО.