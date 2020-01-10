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Политика

20:38

Эксперт дал оценку новым санкциям США против Ирана

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал RT введение новых санкций в отношении Ирана.

Он посчитал, что ограничительные меры со стороны Штатов не смогут оказать существенного влияния, поскольку носят индивидуальный характер.

"Они особого смысла не несут, кроме эмоциональной нагрузки. Санкции против менее двух десятков компаний одной отрасли тоже радикально ситуацию не изменят", – отметил Ярыгин.

По его словам, введение американскими властями ограничительных мер является ответным ходом.

"В общем объеме этих санкций скапливается достаточно много, если ситуация будет эскалировать, то дополнительные санкции вот так шаг за шагом могут оказывать на Иран более ощутимое воздействие. Пока это обмен демонстративными шагами", – резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что США ужесточили санкции в отношении ряда секторов экономики Ирана и тех, кто поддерживает с ними деловые контакты. Сообщалось о санкционировании восьми высокопоставленных чиновников Ирана, а также 17 иранских производителей металла и горнодобывающих компаний.

США введут против Тегерана дополнительные экономические санкции

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