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Политика

17:40

Мосгоризбирком провел первое заседание под председательством Ольги Кирилловой

политика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Новый председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова провела первое заседание комиссии в обновленном составе.

"Восемь членов Московской городской избирательной комиссии назначены в состав предложениями политических партий. Это "Единая Россия", Компартия Российской Федерации, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Зеленая альтернатива", "Гражданская платформа", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", – рассказал член комиссии Фаяс Халилулин.

По его словам, два члена были назначены по предложению Центральной избирательной комиссии, два – по предложению советов депутатов муниципалитетов, один – по предложению Московской федерации профсоюзов и еще один – по предложению членов Мосгоризбиркома.

"11 человек имеют высшее юридическое образование. Пять членов комиссии имеют ученую степень. 11 человек работали в предыдущем составе комиссии. Средний возраст членов комиссии – 44 года", – пояснил Халилулин.

На первом заседании члены Мосгоризбиркома избрали председателем Ольгу Кириллову, ее заместителем – Дмитрия Реута, секретарем комиссии – Владимира Попова. Последние занимали эти должности и ранее. Все кандидатуры были поддержаны единогласно.

Ольга Кириллова родилась в 1963 году. С 2012 по 2019 год работала на должности начальника столичного управления Федеральной миграционной службы. Она генерал-майор полиции, является членом Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, а также возглавляет комиссию по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям Общественной палаты Москвы.

Прежний глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покинул свой пост 9 ноября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, решение было принято самим Ермоловым. При этом он останется членом столичной комиссии.

Мосгоризбирком провел первое заседание под председательством Ольги Кирилловой

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