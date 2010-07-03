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Политика

17:33

Путин прилетел в Париж на саммит "нормандской четверки"

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Париж для участия в саммите "нормандской четверки". Ключевой вопрос повестки – урегулирование конфликта в Донбассе, сообщает ТАСС.

Помимо переговоров в "нормандском формате", которые стартуют в 18:00 по московскому времени, лидеры России, Франции, Германии и Украины проведут параллельные двусторонние встречи. Владимир Путин сначала пообщается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отдельная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована после саммита. Ожидается, что главы государств обсудят выполнение Минских соглашений.

"Все это будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита – французы, то есть, очевидно, после завершения всех мероприятий [саммита]", – заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На встречу между президентами РФ и Украины также приедут министр энергетики РФ Александр Новак и глава компании "Газпром" Алексей Миллер. Некоторые эксперты предполагают, что главы стран могут обсудить вопросы газового транзита и соответствующего соглашения между странами.

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