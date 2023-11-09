Медведев заявил о важности контроля за своевременной выплатой содержания военным

Фото: kremlin.ru

Минобороны РФ должно контролировать, чтобы денежное содержание военным выплачивалось своевременно, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках беседы с военнослужащими 337-го полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино. Видеофрагмент опубликован в его телеграм-канале.

"Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее это, безусловно, обязанность министерства обороны, командиров – следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнул Медведев.

Он призвал следить за этим "максимально строго", чтобы не возникало никаких проблем.

Ранее стало известно, что месячная зарплата участников специальной военной операции на Украине с учетом индексации в России составляет от 210 тысяч рублей и выше. С 1 октября 2023 года денежное довольствие военнослужащих было проиндексировано на 10,5%.

При этом Медведев отметил, что с начала года на военную службу в Вооруженные силы России (ВС РФ) поступили 385 тысяч человек, из которых 80 тысяч – добровольцы. По его словам, темпы отбора на военную службу значительно выросли.



Москвичам рассказали о социальных гарантиях для служащих по контракту