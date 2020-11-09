В МИД РФ заявили об использовании всех возможностей для урегулирования ситуации в Карабахе

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сообщила, что Россия прикладывает все усилия, чтобы стороны конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике дипломатично урегулировали ситуацию.

"Как только конфликт перешел в горячую фазу, Россия активно участвует в его урегулировании. Прикладываются усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров для дальнейшего продвижения именно по этому политико-дипломатическому пути", – отметила она.

Захарова напомнила о встрече глав МИД Азербайджана и Армении, организованной в Москве в октябре, во время которой стороны обсудили возможности стабилизации ситуации.

"Жаль, что до конца те наработки не были реализованы. Ситуация повторилась и в дальнейшем", – уточнила она.

Представитель МИД отметила, что Россия впервые после обострения конфликта смогла показать, что принятие согласованных консенсусных заявлений возможно. По мнению Захаровой, данный опыт нужно закреплять и реализовывать.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.