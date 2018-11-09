Лавров прокомментировал ситуацию с задержанием отставного офицера в Австрии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Отсутствие запросов Вены для разъяснения ситуации с якобы шпионившим в пользу РФ экс-полковником австрийской армии неприятно удивило главу российского МИД Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, если у какой-либо страны возникают озабоченности, подозрения относительно действий другого государства, нормы международного общения требуют напрямую запрашивать разъяснения.

"В последнее время наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, а к мегафонной", – заявил Лавров.

Ранее внешнеполитическое ведомство РФ вызвало посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера. Поводом стали заявления Вены о шпионаже в пользу России отставного офицера австрийской армии.

По данным спецслужб, 70-летний полковник шпионил в течение 20 лет и получил 300 тысяч евро. После его задержания, руководитель австрийского МИД Карин Кнайсль вызвала представителя РФ и отменила запланированную на декабрь поездку в Россию.