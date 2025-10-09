FA: Россия усовершенствовала свою армию за время СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия извлекла уроки из конфликта на Украине и модернизировала свою армию, сообщает RT со ссылкой на издание Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, Москва адаптировала свою военную стратегию и тактику, а также незаметно для западных стран создала сложную систему подготовки, что позволило ей разработать новые подходы к ведению боевых действий.

"Из-за этих изменений Украина, вероятно, столкнется с еще большими разрушениями в ближайшие месяцы. Ей придется противостоять более быстрым и многочисленным атакам", – утверждается в материале.

Между тем глава Евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости отправить России недвусмысленное послание о том, что она "просчиталась" в конфликте на Украине, передает радио КП со ссылкой на ее интервью Die Zeit.

По ее словам, Владимир Путин делает большую ставку на способность страны участвовать "в войне на истощение".

"Он считает, что обладает большей выносливостью, чем европейцы, но он ошибается", – заявила Каллас, добавив, что у России в скором времени якобы появятся трудности.

Вооруженные силы РФ в 2025 году освободили почти 5 тысяч квадратных метров территории и 212 населенных пунктов, указывал ранее Путин. Как подчеркнул президент, в настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за российской армией.

По мнению главы государства, важную роль в успешных действиях бойцов РФ играет оборонно-промышленный комплекс страны, который в полном объеме обеспечивает потребность войск в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике.