Посольство РФ не имеет подтвержденных сведений о пострадавших в Израиле россиянах

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Пострадавших или без вести пропавших граждан России в Израиле на данный момент нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Это подтвержденные данные на 09:00 по московскому времени.

"Консульский отдел посольства России в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам, а также адресно работает с обращениями граждан. Мы находимся в постоянном контакте с компетентными израильскими службами", – заявили в дипмиссии.

В свою очередь, в посольстве РФ в Палестине сообщили РИА Новости, что также не обладают данными о пострадавших россиянах.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По государству было выпущено свыше 3 тысяч ракет. Десятки бойцов радикального палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

После этого израильская Армия обороны заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны.

В связи с обострением ситуации Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в еврейское государство.

Днем ранее Израиль официально перешел в "состояние войны", такое решение одобрил военно-политический кабинет страны.

По последним данным, количество пострадавших израильтян из-за эскалации конфликта возросло до 2 382.

Посольство РФ в Израиле призвало российских граждан оставаться в безопасных местах