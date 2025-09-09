США объявили вознаграждение за сведения об украинском хакере Тимощуке

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Американский Госдеп объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за сведения, которые помогут арестовать или осудить украинского гражданина Владимира Тимощука, обвиняемого в организации масштабных атак с использованием программ-вымогателей Nefilim, LockerGoga и MegaCortex.

Как указано в заявлении на сайте ведомства, восточный округ Нью-Йорка предъявил Тимощуку обвинения по семи эпизодам, связанным с его деятельностью в области вымогательского программного обеспечения.

Уточняется, что с 2018 по 2021 год хакер и его сообщники атаковали сотни компаний в США и других странах, требуя выкуп и нанося их деятельности серьезный ущерб.

Госдеп также пообещал до 1 миллиона долларов за информацию о других людях, связанных с Тимощуком. Ведомство уточнило, что объявление сделано в координации с Минюстом, ФСБ, Европолом и партнерами в Германии, Франции и Норвегии. Сам Тимощук при этом находится в розыске.

Ранее российские хакеры взломали ресурсы фондов, занимающихся финансированием украинских военных. По словам представителя группировки, один из них – международный INVICTUS, остальные три – по Украине.