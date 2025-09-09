Этнографа Каверина освободили из заключения в Афганистане по обращению России

Фото: телеграм-канал SWAT SLAV

Российский этнограф, сотрудник Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН Святослав Каверин был освобожден из заключения в Афганистане по обращению России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, репатриация гражданина произошла с учетом дружественных отношений России и Исламского Эмирата Афганистан.

О возвращении Каверина в Москву стало известно накануне. В заключении по обвинению за якобы попытку контрабанды украшений он находился с июля.

Комментируя в социальных сетях прилет в Россию, этнограф поблагодарил подписчиков за поддержку и пообещал поделиться подробностями ситуации позже.

