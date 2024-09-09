Захарова заявила, что аукцион по "Дому Москвы" будет иметь последствия для властей Латвии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проведение аукциона по "Дому Москвы" в Риге без разрешения российской стороны будет иметь уголовно-правовые последствия для его участников, в том числе для латвийских властей. Об этом сообщается в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, представленном на сайте дипведомства.

В сообщении подчеркивается, что культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Риге с 2000 года находится в собственности правительства Москвы, это означает, что с точки зрения международного права здание является российской государственной собственностью.

20 августа власти Латвии объявили аукцион и выставили здание "Дома Москвы" в Риге на торги.

"Данные действия – не что иное, как рейдерство в государственном масштабе, и квалифицируются российской стороной как грубое попрание норм международного права", – заявила Захарова.

Представитель МИД России также отметила, что присвоение или передача российского имущества третьим лицам будет иметь "негативные правовые последствия как для прибалтийских властей, так и для приобретателей имущества, заведомо добытого незаконным путем".

Ранее МИД заявил, что РФ собирает доказательства для исков о произволе Риги в отношении россиян. Их основой стали письменные заявления пострадавших граждан России, которые будут использованы для индивидуальных и коллективных исков в местные и международные судебные инстанции.