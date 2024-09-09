RS: Макрон поставил помощь Киеву под угрозу, назначив Барнье премьером

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/LUDOVIC MARIN

Решение французского президента Эммануэля Макрона назначить премьером экс-еврокомиссара Мишеля Барнье может негативно сказаться на помощи Киеву со стороны Франции из-за зависимости нового правительства от "Национального объединения" Марин Ле Пен. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

"Это решение рискует погрузить страну в еще больший беспорядок, который подорвет поддержку Украины. <...> Отказ Макрона от сделки с левыми говорит о том, что ему предварительно пришлось заключить соглашение со своим злейшим врагом – Марин Ле Пен", – указано в сообщении.

По мнению издания, позиция главы французского правительства будет целиком зависеть от благосклонности Ле Пен, которая выступает против активного вмешательства Франции в украинский конфликт. По мнению авторов статьи, Ле Пен сможет диктовать правительству свои условия, а назначение премьера от самой непопулярной парламентской партии еще сильнее ухудшит мнение французов о любых инициативах Макрона и его нового правительства, включая активную помощь Украине.

"Помощь Киеву может стать первой жертвой решения французского президента о назначении премьера", – резюмируется в статье.

Барнье был назначен новым премьер-министром страны в начале сентября.

В июле коалиция левых партий "Новый народный фронт" победила на парламентских выборах во Франции, получив 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами, а на третьем – "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, получившая 143 места. За ними оказались еще несколько фракций, набравшие вместе 39 мест.

Столкнувшись с отказом Макрона выбрать премьер-министра из победившей коалиции, 81 французский депутат подписал резолюцию об отстранении президента страны от власти, сообщили СМИ.