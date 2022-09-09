Диана Гурцкая проголосовала онлайн в Общественном штабе

16:18
Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: Выборы – 2022"
Российская певица Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах в Москве с помощью специального функционала для слепых. Об этом Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил в своем телеграм-канале.
"В Общественном штабе онлайн проголосовала Диана Гурцкая, член Общественной палаты РФ. Она сделала это с помощью специального функционала для слепых и слабовидящих людей", – говорится в публикации.
Ранее стало известно, что москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут использовать специальные программы для электронного голосования на выборах муниципальных депутатов 9–11 сентября. В частности, граждане могут воспользоваться программами экранного доступа, которые позволяют перевести появляющуюся на экране информацию в речь.
Скринридеры смогут указать на активные кнопки, ссылки, поля для ввода информации и прочее. Программа сможет обозначить, сколько отметок можно поставить в бюллетене.
В Москве стартовали выборы мундепов
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