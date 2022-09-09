Диана Гурцкая проголосовала онлайн в Общественном штабе

Фото: телеграм-канал "Общественный штаб: Выборы – 2022"

Российская певица Диана Гурцкая проголосовала онлайн на выборах в Москве с помощью специального функционала для слепых. Об этом Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил в своем телеграм-канале.

"В Общественном штабе онлайн проголосовала Диана Гурцкая, член Общественной палаты РФ. Она сделала это с помощью специального функционала для слепых и слабовидящих людей", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут использовать специальные программы для электронного голосования на выборах муниципальных депутатов 9–11 сентября. В частности, граждане могут воспользоваться программами экранного доступа, которые позволяют перевести появляющуюся на экране информацию в речь.

Скринридеры смогут указать на активные кнопки, ссылки, поля для ввода информации и прочее. Программа сможет обозначить, сколько отметок можно поставить в бюллетене.