Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Судьба Лиги ждет ООН, в случае реформирования ряда полномочий постоянных членов Совета безопасности организации, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", – написал он в своем телеграм-канале.

Так политик прокомментировал предложение США отказаться от сохранения "статус-кво" и других "компромиссов в реформировании" Совбеза ООН.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заседание Совета Безопасности ООН, проводимое в среду, 7 сентября, по инициативе США и Албании.

По его словам, заседание имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против России.

