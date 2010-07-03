В "Единой России" заявили, что выборы в МГД прошли в соответствии с законом

21:42
21:42
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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский после поражения на выборах депутатов столичного парламента заявил, что голосование проведено в соответствии с законом. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я чувствую себя нормально. Конечно, переживаю. Если бы кто-то сказал "я не переживаю", я бы посчитал это неправдой. В выборах было много участников, различных политических партий, независимых кандидатов. Могу сказать, что они прошли в Москве без нарушений. Результаты подведены, победители определены. Я считаю, что они прошли в соответствии с действующим законодательством города", – заявил Метельский.
Он отметил, что после поражения собирается проделать работу над ошибками, уточнив, что понимает, что такой результат является следствием недоработки. При этом Метельский добавил, что не считает это проигрышем "Единой России", поскольку "фракция "ЕР" будет традиционно иметь большинство в Мосгордуме".
"Несмотря на то, что оппозиция заявляет, что "ЕР" проиграла, я так не считаю. Да, действительно, готов подтвердить – проиграл я, Метельский Андрей Николаевич, но партия "Единая Россия" не проиграла", – заключил Метельский.
Комментируя свои дальнейшие планы, он заявил, что собирается работать на благо города, при этом из партии уходить не собирается.
Метельский избирался в округе № 15. В нем победил коммунист Сергей Савостьянов.
Единый день голосования прошел 8 сентября. В столице выбирали депутатов Мосгордумы. Проголосовать можно было более чем на 3,5 тысячи избирательных участков. Явка составила 21,77 процента. Это сравнимо с результатами явки на выборах в Мосгордуму в 2014 году, когда проголосовали 21,04 процента избирателей.
День выборов прошел без нарушений общественного порядка. На избирательных участках дежурили более 130 тысяч правоохранителей. Работали и общественные наблюдатели, в том числе международные.
В столице впервые применили систему электронного голосования на основе технологии блокчейна. В онлайн-голосовании приняли участие жители экспериментальных избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Избранные депутаты Мосгордумы рассказали о дальнейших планах
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