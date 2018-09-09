В ОП РФ высоко оценили организацию на "дачном" избирательном участке в Домодедове

Фото: Агентство Москва/Киселев Сергей

Член Общественной палаты России и Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы Максим Григорьев высоко оценил организацию голосования на "дачном" избирательном участке №5029 в подмосковном Домодедове.

По его словам, на примере этого участка можно увидеть, как работают избирательные участки за пределами столицы.

"Мы будем рекомендовать этот опыт и другим регионам, так как это очень удобно для избирателей", – приводит слова Григорьева Агентство "Москва".

Наблюдатели, которые работают на этом участке, по его словам, тоже довольны тем, как организовано голосование.

В Москве открылись более 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы. Все участки будут работать на два часа дольше обычного – с 08:00 до 22:00. Семь участков начали работать с 06:00.

Открылся и столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами. За порядком на участках следят 4,8 тысячи наблюдателей. Волонтеры могут не только лично присутствовать в местах голосования, но и следить за ними с помощью камер видеонаблюдения.

На пост мэра Москвы претендуют пять кандидатов: Михаил Балакин от "Союза горожан", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Сергей Собянин.

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