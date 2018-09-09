Кандидат от КПРФ проголосовал на выборах мэра Москвы

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин проголосовал на выборах столичного градоначальника на участке номер 2290 на улице Академика Пилюгина.

На пост мэра Москвы претендуют пять кандидатов: Михаил Балакин от "Союза горожан", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Сергей Собянин.

Жители столицы могут проголосовать на 3,8 тысячах избирательных участков, более 200 из которых – за пределами города. Опцией "мобильный избиратель", позволяющей отдать голос по месту пребывания, решили воспользоваться более 280 тысяч москвичей. Явка на избирательные участки на 10:00 составила почти три процента.

За порядком на избирательных участках следят более 10 тысяч наблюдателей. А безопасность в столице обеспечивают более 17 тысяч человек – полицейских, сотрудников Росгвардии и ЧОП, дружинников и общественников.