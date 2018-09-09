09 сентября 2018, 11:34В мире
Кандидат от КПРФ проголосовал на выборах мэра Москвы
Кандидат от КПРФ Вадим Кумин проголосовал на выборах столичного градоначальника на участке номер 2290 на улице Академика Пилюгина.
На пост мэра Москвы претендуют пять кандидатов: Михаил Балакин от "Союза горожан", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Сергей Собянин.
Жители столицы могут проголосовать на 3,8 тысячах избирательных участков, более 200 из которых – за пределами города. Опцией "мобильный избиратель", позволяющей отдать голос по месту пребывания, решили воспользоваться более 280 тысяч москвичей. Явка на избирательные участки на 10:00 составила почти три процента.
За порядком на избирательных участках следят более 10 тысяч наблюдателей. А безопасность в столице обеспечивают более 17 тысяч человек – полицейских, сотрудников Росгвардии и ЧОП, дружинников и общественников.