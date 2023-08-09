07:27Политика
ОАЭ становятся менее подвержены влиянию США и развивают отношения с Россией – СМИ
Фото: depositphotos/kadet26
США все больше теряют одного из своих ключевых союзников в лице Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишет газета The New York Times.
ОАЭ все меньше становятся подвержены влиянию Вашингтона и вместо этого развивают отношения с Москвой и Пекином, указано в материале.
Согласно данным газеты, несмотря на близость США и ОАЭ, лидер Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дважды за последний год летал в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Кроме того, газета сообщает, что впервые в истории ОАЭ намерены провести совместные учения ВВС вместе с Китаем.
"Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнером, все чаще предпочитает следовать собственным путем", – резюмируется в материале.
Ранее посол ОАЭ в РФ Мохаммед Ахмад Аль-Джабер заявил, что торговля с Россией поможет Объединенным Арабским Эмиратам стать глобальной столицей инвестиций и экономических инноваций через 50 лет. По его словам, сейчас ОАЭ также изучают целесообразность участия в проекте транспортного коридора Север – Юг. Отмечается, что Абу-Даби уже заключила соглашения с несколькими странами о создании коммерческих транспортных коридоров.
Страны Персидского залива решили создать аналог шенгена
Читайте также