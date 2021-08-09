Лавров заявил, что Запад использует международные организации, чтобы помешать выборам в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Российским властям известно, что Запад намерен подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму за счет использования международных организаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, страны Запада проявляют особое внимание к внутренним делам России, в том числе к предстоящим парламентским выборам.

"Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека", – сказал министр.

Лавров отметил, что в настоящее время страны Запада также готовят дополнительные шаги для того, чтобы подвергнуть сомнению результаты выборов.

"Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры", – уточнил он.

Глава дипведомства подчеркнул, что главным приоритетом при оценке результатов выборов станет их соответствие мнению россиян.

"Главное для нас: результаты выборов мы будем оценивать по мнению нашего народа. Наш народ сам может разобраться, как работают власти и какие перемены в стране он считает необходимым поддержать", – указал Лавров.

Он уточнил, что данный подход полностью соответствует позиции Владимира Путина и линии властей по укреплению национального суверенитета, который предполагает сильную армию, развитый человеческий капитал, процветающую науку, образование, промышленность, искусство, экологию и здравоохранение.

"И, как мы в последнее время убеждаемся, это предполагает и спорт. Умение отстоять спортивную честь и себя как честного спортсмена, и спортивную честь своей родины, как это сделали на днях наши олимпийцы", – добавил министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что любые провокации перед выборами в Госдуму будут пресечены.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.