Лавров заявил, что Запад использует международные организации, чтобы помешать выборам в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Российским властям известно, что Запад намерен подвергнуть сомнению результаты выборов в Госдуму за счет использования международных организаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, страны Запада проявляют особое внимание к внутренним делам России, в том числе к предстоящим парламентским выборам.
"Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека", – сказал министр.
Лавров отметил, что в настоящее время страны Запада также готовят дополнительные шаги для того, чтобы подвергнуть сомнению результаты выборов.
"Мы за этим следим и будем делать соответствующие выводы, принимать соответствующие меры", – уточнил он.
Глава дипведомства подчеркнул, что главным приоритетом при оценке результатов выборов станет их соответствие мнению россиян.
"Главное для нас: результаты выборов мы будем оценивать по мнению нашего народа. Наш народ сам может разобраться, как работают власти и какие перемены в стране он считает необходимым поддержать", – указал Лавров.
Он уточнил, что данный подход полностью соответствует позиции Владимира Путина и линии властей по укреплению национального суверенитета, который предполагает сильную армию, развитый человеческий капитал, процветающую науку, образование, промышленность, искусство, экологию и здравоохранение.
"И, как мы в последнее время убеждаемся, это предполагает и спорт. Умение отстоять спортивную честь и себя как честного спортсмена, и спортивную честь своей родины, как это сделали на днях наши олимпийцы", – добавил министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что любые провокации перед выборами в Госдуму будут пресечены.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
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