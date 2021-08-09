Лукашенко прокомментировал угрозы Литвы об остановке транзита калийных удобрений

13:20
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозу Литвы остановить транзит калийных удобрений. Соответствующие заявления глава государства сделал 9 августа в ходе "Большого разговора с президентом" – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.
Лукашенко сообщил, что в случае остановки транзита удобрений Белоруссия перенаправит потоки в другие порты, расположенные на территории России.
"Сейчас хотят закрыть нам порты, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Мы поставим эти объемы – в Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай (это наш основной рынок) и в Индию", – пояснил президент Белоруссии.
Он добавил, что в этой ситуации "мяч на той стороне", поэтому выходить из нее надо сейчас.
"Большой разговор с президентом" стартовал 9 августа в 11:00. Пресс-конференция Александра Лукашенко проходит во Дворце Независимости в Минске в формате открытого разговора.
Ранее Лукашенко прокомментировал возможность вхождения Белоруссии в состав России, подчеркнув, что в настоящий момент в этом нет никакой необходимости.
Он заявил, что Белоруссия и Россия и так "живут как единая страна", сохраняя при этом независимость. Для обеспечения тесной экономической интеграции стран нет необходимости в слиянии их государственных аппаратов.
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