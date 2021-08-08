Литовские пограничники заявили о выстрелах со стороны Белоруссии на пограничной территории

14:48
Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
Несколько отдельных выстрелов прозвучали на граничащей с Литвой территории Белоруссии, о чем заявила Погранохрана Литвы, сообщает агентство Delfi.
По информации литовских пограничников, в ночь на 8 августа было зафиксировано несколько залпов сигнальных ракет.
"Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, специальные средства или акты физического принуждения", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что с полуночи 7 до 8 августа литовские военные вернули в Белоруссию почти 80 нелегалов.
Со своей стороны в Государственном пограничном комитете Белоруссии напомнили о проведении на пограничных с Литвой территориях плановых учений.
Ранее 3 августа пресс-служба ГПК сообщала, что белорусские военнослужащие до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения.
"Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали", – цитирует РИА Новости представителя ГПК Белоруссии.
Ранее стало известно, что Литва намерена построить стену на границе с Белоруссией и задействовать армию для ее патрулирования, чтобы остановить поток мигрантов. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
Поозднее исполнительный директор Европейского пограничного агентства Фабрис Леггери объявила о срочной помощи, которая будет оказана Литве из-за сильного миграционного давления на границе с Белоруссией.
В свою очередь Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что власти сопредельных стран перестали допускать мигрантов на свою территорию. Он подчеркнул, что эти страны уже дошли до убийств мигрантов из Белоруссии.
По последним данным, власти Литвы согласовали выплату для нелегальных мигрантов, которые проникли на территорию страны. Получить по 300 евро можно, согласившись вернуться на родину.
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