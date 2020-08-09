ЦИК Белоруссии не будет продлевать срок голосования из-за очередей

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Время голосования на президентских выборах в Белоруссии из-за очередей продлевать не будут. Об этом заявила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина.

9 августа в республике во время президентских выборов образовались большие очереди. Они сохраняются и с наступлением вечера.

По словам Ермошиной, их устраивают провокаторы оппозиции.

"Все было бы нормально, если бы не намеренные провокации, которым обучался так называемый протестный электорат через Telegram-каналы", – цитирует ТАСС слова Ермошиной.

Председатель ЦИК добавила, что время голосования увеличивается из-за того, что некоторые участники подолгу голосуют в кабинках, портят бюллетени и долго добиваются выдачи новых. "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди", – подчеркнула она.

Ермошина также назвала провокаторами тех, кто намеренно затягивает ход голосования.

"Это полная безответственность, которая по сути дела ведет к тому, что избиратели не смогут проголосовать", – заключила председатель ЦИК.

Очереди из желающих отдать свой голос образовались и в Москве. В России проголосовать могут около 6,8 миллиона белорусских граждан. При этом сделать выбор можно не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Калининграде.

При этом ЦИК Белоруссии уже признал выборы президента состоявшимися.