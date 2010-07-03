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05:49

Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство

политика транспорт

05:49

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Фото: скриншот страницы "Украэрорух" в Facebook

Украинские диспетчеры разрешили российскому самолету полет над своим воздушным пространством, несмотря на запрет. Об этом стало известно из публикации на официальной странице "Украэроруха" в Facebook.

Самолет российского авиаперевозчика "Глобус" Boeing-738 направлялся из итальянского города Бари в Москву. Борт получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы предотвратить аварийную ситуацию из-за непогоды.

Воздушное судно пробыло в небе над украинской территорией 26 минут.

В "Украэрорухе" уточнили, что диспетчеры действовали в рамках международных стандартов ICAO и на основе решения Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года.

Запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний начал действовать 4 года назад. В октябре 2015 года Росавиация ввела ответные меры.

Ранее в Совфеде оценили вероятность возобновления "нормандского формата". Решать этот вопрос будут на уровне министерств иностранных дел.

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