Названа сумма долга Украины перед СНГ

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Долги Украины перед СНГ превысили 300 миллионов рублей. Киев перестал выплачивать взносы еще в 2014 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на российский МИД.

Решения о том, каким будет порядок погашения задолженности, пока нет. В 2014 году неоднократно появлялись сообщения о возможности выхода Украины из СНГ, однако официальную заявку страна не подавала.

"Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

СНГ был создан 8 декабря 1991 года. В преамбуле документа подчеркивалось, что с того момента СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекратил свое существование. СНГ – это региональная межгосударственная организация, объединяющая 11 стран постсоветского пространства.

При этом Украина и Туркменистан не являются полноправными членами, поскольку не ратифицировали Устав СНГ. С декабря 1991 года Украина имеет статус государства-участника. Ни в одном документе СНГ не проводится различие между статусом членов и участников Содружества.

Пока правом выхода из СНГ воспользовалась лишь одна страна – Грузия.

19 марта 2014 года директор департамента информационной политики украинского МИД Евгений Перебейнос сообщил, что Украина приостанавливает председательство в СНГ. Кроме того, "Украина оставляет за собой право рассмотреть целесообразность дальнейшего участия в деятельности СНГ".

