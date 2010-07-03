Украина продлила запрет на ввоз российских товаров в страну

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Правительство Украины продлило запрет на ввоз в страну российских товаров, сообщает РИА Новости. Запрет продлен до 31 декабря 2020 года.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал это решение правительства Украины.

Он не считает, что это решение нового руководства, поскольку Владимир Зеленский сейчас "даже не может снять министров". "Сегодня все решает старый парламент и премьер-министр. Надо дать ему какое-то время, посмотрим на назначения", – заявил он.

15 мая правительство Украины расширило список товаров из России, запрещенных к ввозу. В нем оказались минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства.

Позже Минэкономразвития Украины сообщило, что Киев вводит с 1 августа специальные пошлины на все группы товаров из России. В правительстве страны рассчитывают, что во втором полугодии дополнительные поступления в госбюджет от этих пошлин составят как минимум 3,7 миллиарда гривен (141,2 миллиона долларов).

Россия приняла ответные меры. Так, РФ запрещает импорт с Украины отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.