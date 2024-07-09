Госдума приняла в II чтении проект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о семейной налоговой выплате, размер которой составит 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое решение было принято в рамках совершенствования российской налоговой системы, сообщает ТАСС.

Документ подразумевает, что выплату будут получать родители, воспитывающие двух и более детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, который был установлен в том субъекте России, где проживает семья. При этом они должны быть гражданами РФ, постоянно проживающими на территории страны и уплачивающими подоходный налог.

Россияне, на которых распространяется действие данной меры, смогут подать заявление о назначении выплаты с 1 июня по 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФЛ. Это означает, что в случае принятия закона получить вычет за 2025 год граждане страны смогут с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Документ также уточняет порядок расчета среднедушевого дохода семьи в ходе назначения данной выплаты. Он будет проводиться на основе суммы доходов, с которых был выплачен НДФЛ, а также прочих доходов, которые все члены семьи получали в рамках налогового периода "путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 12 месяцев на число членов семьи".

Вместе с тем в ходе определения права на ежегодную выплату будет учитываться наличие у семьи движимого и недвижимого имущества, перечень видов которого составит российский кабмин. Также правительство должно будет установить порядок и описать условия назначения выплаты, а также составить список видов доходов, которые могут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи.

Данная выплата коснется около 4 миллионов российских семей, отметил в свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также уточнил, что в них воспитывается более 10 миллионов детей.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ. Третье чтение запланировано на 10 июля. После принятия данных изменений в Налоговый кодекс в России начнет действовать пятиступенчатая шкала налогооблажения доходов физических лиц.