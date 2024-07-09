ГД приняла во втором чтении проект о прогрессивной шкале НДФЛ

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Третье чтение запланировано на 10 июля.

После принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс в стране появится пятиступенчатая шкала НДФЛ. Так, налог в 13% сохранится для россиян с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей. Доходы до 5, 20 и 50 миллионов рублей в год будут облагаться налогом в 15, 18 и 20% соответственно.

Самая высокая ставка в 22% предусмотрена для тех, кто превысит годовой доход в 50 миллионов рублей. Исключением являются денежное довольствие и иные выплаты участников специальной военной операции, а также северные надбавки.

Законопроект увеличивает до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться вычеты по НДФЛ. Также вырастут налоговые вычеты на второго ребенка до 2 800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка – до 6 000 рублей. Вычет предусмотрен и для сдающих нормативы ГТО и проходящих ежегодную диспансеризацию.

С января по март 2024 года в бюджет РФ поступило более 57 миллиарда рублей от налога на богатых. Эта сумма в 1,5 раза превысила аналогичный показатель 2023 года. Такая тенденция может быть связана с увеличением объема выплат дивидендов, а также премиальных.

