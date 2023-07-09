Позиции США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО смягчились – СМИ

Фото: depositphotos/maxxyustas

Позиции США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО смягчились в накануне саммита организации, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов, которые занимаются вопросами работы альянса.

"Как американские, так и немецкие позиции несколько смягчились за недели, которые предшествовали саммиту", — говорится в статье.

По словам собеседника издания, высокопоставленного дипломата из Центральной Европы, ряд стран настроены скептически и требуют, чтобы Украине не давать обещаний слишком рано, чтобы избежать ситуации, «когда проставление галочек приведет к автоматической выдаче приглашения».

Ранее СМИ, ссылаясь на источник в Альянсе, сообщили, что отсрочить вступление Украины в НАТО на саммите попытается Германия. На встрече стран-участниц организации ФРГ, скорее, возьмет курс на гарантии безопасности для Украины, заявил собеседник издания.

Байден счел главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО – СМИ