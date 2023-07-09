Кулеба заявил, что путь Украины в НАТО станет короче по итогам саммита в Вильнюсе

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Путь Украины в НАТО "точно станет короче" по итогам саммита Альянса в Вильнюсе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Несколько важных для Украины и НАТО решений уже согласованы. По итогам саммита наш путь в альянс точно станет короче", – написал дипломат в Threads (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

При этом, как отметил глава украинского внешнеполитического ведомства, киевским властям не хватает решения, которое могло бы еще больше ускорить решение вопроса, связанного с вступлением страны в НАТО. Сейчас, по его мнению, есть уникальный для этого момент.

Кулеба также добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться "до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе".

СМИ ранее, ссылаясь на источник в Альянсе, сообщили, что отсрочить вступление Украины в НАТО на саммите попытается Германия. На встрече стран-участниц организации ФРГ, скорее, возьмет курс на гарантии безопасности для Украины, заявил собеседник издания.



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