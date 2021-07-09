Минюст включил в список нежелательных НПО 5 организаций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст России включил в перечень НПО, деятельность которых нежелательна на территории РФ, пять европейских организаций.

В список вошли такие компании, как Spolecnost Svobody Informace, Z.S. из Чешской Республики, European Choice из Франции, Oxford Russia Fund, Future of Russia Foundation, Khodorkovsky Foundation из Великобритании.

Ранее Генпрокуратура РФ признала американскую образовательную неправительственную организацию "Бард колледж" нежелательной. Отмечалось, что деятельность учреждения угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

"Бард колледж" стала 35-й в перечне нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций.

Владимир Путин подписал закон о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) и за пределами страны.

В частности, под запрет подпадают граждане РФ, лица без гражданства, постоянно проживающие в России, и российские юридические лица.